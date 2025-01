Sorpresa mercato grazie al campo: dopo Raspadori altre due conferme?

Potrebbero cambiare alcune decisioni del Napoli sul mercato in base a quelli che sono stati alcuni risultati sul campo. Dopo il goal di Raspadori contro il Venezia, con il giocatore che ora non è più cedibile secondo le idee della società, e dopo aver blindato Juan Jesus con Rafa Marin sul mercato, adesso il calciatore che potrebbe a sorpresa restare a Napoli è Leonardo Spinazzola, titolare a sinistra in attacco contro la Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, anche l’esterno azzurro potrebbe adesso restare a Napoli grazie all’ottima prova offerta in campionato al Franchi.

