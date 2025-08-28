Sorteggio Champions League: ecco chi rappresenterà il Napoli a Monaco
Il sorteggio della fase campionato della prossima Champions League si svolgerà giovedì 28 agosto 2025, alle ore 18:00 (diretta testuale su Tuttonapoli), nel prestigioso Grimaldi Forum del Principato di Monaco. Le 36 squadre sono suddivise in quattro fasce (Pots) da nove club ciascuna, ordinate secondo il coefficiente UEFA. Ogni squadra affronterà in questa fase: 8 avversari diversi; 2 per ciascuna delle quattro fasce; 1 partita in casa e 1 in trasferta per fascia; senza mai affrontare più di due squadre dello stesso paese o (se presenti) nessuna della loro stessa nazione
L'appuntamento, dunque, è per oggi alle 18. Il Napoli ovviamente sarà presente alla cerimonia del sorteggio ed è già arrivato nel Principato di Monaco. A rappresentare la società azzurra, come riportato da Sky Sport, ci sarà il vicepresidente Edoardo De Laurentiis.
.
