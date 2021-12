Sostituito al 45', Mertens ha chiesto spiegazioni a Spalletti. Ma nessuno screzio tra i due

All'intervallo di Spezia-Napoli Luciano Spalletti ha tolto dalla mischia Dries Mertens e quest'ultimo è stato sorpreso dalla scelta del suo allenatore, al punto da chiedergli spiegazioni. A scriverlo è Calciomercato.it: "Mertens non avrebbe immaginato che Luciano Spalletti lo stesse per tirar fuori dalla contesa. [...] Questo è quanto aveva immaginato Mertens: questo il motivo per il quale ha chiesto a Spalletti il motivo per il quale proprio lui dovesse uscire. Un’altra scelta ‘strana’: parlare, però, di distanza o screzi tra Spalletti e Mertens è, ad oggi, semplicemente scorretto".