Spagna inarrestabile: la vittoria con la Repubblica Ceca è il 41° risultato utile di fila

La Spagna batte 3-1 la Repubblica Ceca in Nations League e allunga a 41 la striscia di risultati utili consecutivi

La Spagna continua la propria marcia inarrestabile battendo 3-1 la Repubblica Ceca nella terza giornata di Nations League. Le Furie Rosse indirizzano subito la partita con Lamine Yamal al 6’ e Rodri al 35’, chiudendo il primo tempo sul doppio vantaggio. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Slama al 69’, ma nel finale Merino firma il 3-1 all’89’ e mette al sicuro il successo. Per la nazionale Campione del Mondo guidata da Luis De La Fuente arriva così un’altra vittoria e il 41esimo risultato utile consecutivo, continuando a riscrivere un record storico.

Nations League, i risultati di sabato 3 ottobre

Macedonia del Nord-Scozia 0-2

Svizzera-Slovenia 2-1

Croazia-Inghilterra 0-7

Spagna-Repubblica Ceca 3-1

Finlandia-Albania 2-1

Bielorussia-San Marino 4-0

Estonia-Lussemburgo 1-0

Islanda-Bulgaria 3-0