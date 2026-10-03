Spagna inarrestabile: la vittoria con la Repubblica Ceca è il 41° risultato utile di fila
La Spagna continua la propria marcia inarrestabile battendo 3-1 la Repubblica Ceca nella terza giornata di Nations League. Le Furie Rosse indirizzano subito la partita con Lamine Yamal al 6’ e Rodri al 35’, chiudendo il primo tempo sul doppio vantaggio. Nella ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Slama al 69’, ma nel finale Merino firma il 3-1 all’89’ e mette al sicuro il successo. Per la nazionale Campione del Mondo guidata da Luis De La Fuente arriva così un’altra vittoria e il 41esimo risultato utile consecutivo, continuando a riscrivere un record storico.
Nations League, i risultati di sabato 3 ottobre
Macedonia del Nord-Scozia 0-2
Svizzera-Slovenia 2-1
Croazia-Inghilterra 0-7
Spagna-Repubblica Ceca 3-1
Finlandia-Albania 2-1
Bielorussia-San Marino 4-0
Estonia-Lussemburgo 1-0
Islanda-Bulgaria 3-0
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro