SPAL, Kurtic: "Lavoriamo di squadra per migliorare e arrivare ai risultati"

Jasmin Kurtic, centrocampista della SPAL, a pochi minuti dalla sfida col Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Sappiamo che la Serie A è complicata, ogni anno sempre di più. Lavoriamo sempre per migliorare, le statistiche non devono entrarci in testa, non dobbiamo guardarci intorno. Bisogna solo migliorare, tutti i reparti. Dobbiamo lavorare di squadra, solo così possiamo arrivare ai risultati che ci servono".