Spalletti alla Juve, domani la presentazione: fissato l’orario della conferenza

di Francesco Carbone
(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Il nuovo tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, verrà presentato alla stampa domani, venerdì 31 ottobre. L'allenatore bianconero incontrerà i media nella sala conferenze dell'Allianz Stadium alle ore 12: sarà anche la vigilia della trasferta a Cremona contro la formazione di Davide Nicola, tappa d'esordio alla guida della Juve per il tecnico toscano. (ANSA).