Spalletti alla Juve, Tuttosport: "Ragazzi, dipende da voi"

"Ragazzi, dipende da voi". così titola l'edizione odierna di Tuttosport sul primo giorno alla Continassa per Luciano Spalletti, nuovo tecnico della Juventus. L’ex commissario tecnico della Nazionale ha scelto parole semplici ma forti per il suo debutto: «Ragazzi, dipende da voi». Nessuno stravolgimento, ma grande senso di responsabilità verso il club.

Il suo mantra: "Io sono un allenatore chioccia e ho sempre avuto complicità con la società. Mi faccio carico anche dei problemi economici". L’abbraccio con Comolli e il sorriso dei giocatori segnano l’inizio ufficiale dell’era Spalletti in bianconero.