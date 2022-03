Spalletti deve riconquistare il Maradona: pronto il piano gara contro l'Udinese

Luciano Spalletti ci crede e non rinuncia alla solita carica emotiva nella conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Udinese

Fonte: di Antonio Gaito per Tmw

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Abbiamo 9 storie da raccontare, da protagonisti, sapendo bene cosa ci giochiamo". Luciano Spalletti ci crede e non rinuncia alla solita carica emotiva nella conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Udinese, formazione capace di fermare Roma, Milan e Lazio nell'ultimo periodo e che il tecnico del Napoli definisce "insidiosa per la capacità di ripartire, la fisicità sulle palle inattive e l'estro di almeno 3-4 elementi che avranno un mercato importante". In questa prima storia da raccontare il Napoli è chiamato ad invertire il trend al Maradona, dove la vittoria manca dal 23 gennaio contro la Salernitana: per restare nella corsa Scudetto c'è bisogno di migliorare il settimo rendimento interno del campionato ed avvicinare quello esterno che è il migliore del campionato. La spinta degli oltre 40mila spettatori previsti dovrà essere benzina e non pressione: "Tutto ciò riguarda l'affetto è oro colato e non gioca mai a sfavore. A noi non influenza, può influenzare gli altri che alzano il livello e dobbiamo metterci qualcosa in più", le parole del tecnico sulle difficoltà riscontrate a Fuorigrotta.

La qualità per trovare il varco giusto

Rispetto a Verona, il Napoli è atteso da una gara diversa. Non lo nasconde Spalletti che parla di fraseggio e ricerca del varco giusto nel blocco difensivo dell'Udinese: "Nei 5 che vengono a prendere palla, ti lasciano i terzini liberi. Bisognerà saperla gestire da destra e sinistra per trovare varchi e dei vuoti. Modulo? 4-3-3 mischiato al 4-2-3-1, cambia poco. Loro hanno un disegno ben preciso - l'analisi del tecnico -, faranno un blocco squadra vicino all'area per recuperare e ripartire, perdere palla lì sarebbe un problema. Bisogna essere bravi a palleggiare in superiorità, abbiamo le caratteristiche per farlo".

Chi a centrocampo?

Partita diversa e quindi scelte diverse improntate alla qualità ed al palleggio. Dovrebbe tornare Insigne a sinistra, Politano è favorito su Lozano, e si rivedrà anche Piotr Zielinski tra le linee. A fargli posto uno tra Anguissa e Fabian considerando che Spalletti non sembra intenzionato a rinunciare a Lobotka in costruzione. Out Ounas oltre a Petagna ma le armi - qualora la gara non dovesse sbloccarsi o mettersi sui binari giusti - non mancano. Spalletti potrà eventualmente contare su Elmas, Mertens, e l'escluso tra Politano e Lozano, per cambiarla nella ripresa.