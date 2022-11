Spalletti e tre giocatori per parte: tutti gli ex di Napoli-Empoli

Napoli-Empoli che si giocherà alle 18:30 allo stadio Maradona è anche la sfida tra ex.

Napoli-Empoli che si giocherà alle 18:30 allo stadio Maradona è anche la sfida tra ex. Oltre a Luciano Spalletti che ha militato nell’Empoli come giocatore dal 1991/92 al 1992/93 e poi è divenuto allenatore dei toscani nella parte finale della stagione 1993/94 fino al 1997/98, sono tre per parte gli ex della sfida. Per quanto riguarda il Napoli, si tratta di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Piotr Zielinski. Tra le fila dell’Empoli, invece, i tre giocatori con un passato a Napoli sono Grassi, Luperto e Tonelli.