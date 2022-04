Spalletti recupera un pezzo per la Fiorentina: Meret sarà convocato

Seconda seduta consecutiva in gruppo per Alex Meret, che a quanto pare ha smaltito l'infortunio che lo tiene ai box da un mesetto circo.

