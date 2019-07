SSC Napoli, nota su Vinicius: "Godrà di qualche giorno di permesso"

Qualche giorno di permesso per Vinicius. Lo specifica la SSC Napoli nella nota diffusa sull’elenco dei convocati per il ritiro di Dimaro, specificando come l’attaccante stia godendo di un ulteriore permesso per questioni personali. L'attaccante, che ha giocato in prestito al Monaco nella seconda parte della stagione, si aggregherà dunque alla squadra solo tra qualche giorno.