Foto SSCNapoli, dopo il rinnovo riapre lo store ufficiale di via Calabritto: i dettagli

Lo Store SSC Napoli di via Calabritto riapre le sue porte. Nuovo look, nuova energia, stessa identità azzurra. Uno spazio completamente rinnovato, essenziale e curato in ogni dettaglio, dove lo stile del club prende forma in una chiave ancora più contemporanea.

La palette riprende il nuovo linguaggio estetico inaugurato a San Domenico: tonalità di azzurro, blu profondo e accenti argento, abbinate a dettagli metallici satinati che donano allo store un carattere moderno e raffinato. Anche l’esposizione è stata ripensata con strutture leggere in metallo e superfici minimal, per valorizzare al meglio i prodotti e l’identità SSC Napoli.

Lo Store di via Calabritto, con il suo ambiente raccolto e curato, contribuisce a definire una presenza ancora più omogenea e riconoscibile del club nel cuore della città. Uno spazio ridefinito per accogliere i tifosi e condividere, ogni giorno, il senso di appartenenza azzurro.

Lo Store è nuovamente operativo con i seguenti orari:

Lunedì – Sabato: 10:00 – 14:00 / 15:00 – 20:00

Domenica: 10:00 – 19:00.