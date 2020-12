SSCNapoli, il commento sul sito web: "Classifica d'élite, ma giovedì si ricomincia e sarà decisiva"

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova della squadra sul proprio sito web: "Il Napoli vince a Crotone, entra nel club dei 20 punti e approda nella zona "élite" della classifica. Basta mezzora per la griffe d'autore di Insigne che mette il punto esclamativo al suo colpo preferito: dribbling stretto e tiro a giro. Da qui si va per il sentiero successo. Sempre Lorenzo poco prima dell'ora inserisce il contagiri ad un pallone baciato per Lozano che di sinistro sfonda: 2-0. Quinta rete stagionale del Chucky. Nel finale si prende la gioia meritata anche Demme che dopo i chilometri mette un fregio alla sua partita di gamba con un diagonale preciso. Chiude Petagna sorridente e raggiante per il suo secondo gol in campionato. Quattro a zero e 3 punti che ampliano la proiezione della classifica azzurra. Si ricomincia giovedì per il match decisivo in Europa League contro il Real Sociedad. E poi in campo ogni tre giorni d'un fiato fino a Natale, per un dicembre intenso tutto da giocare..."