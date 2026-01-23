Stabilita la data per l'assegnazione Panchina d'Oro (Conte gran favorito): tutto in un giorno

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Lunedì 2 febbraio Coverciano ospiterà la 34/a edizione della Panchina d'oro, la cerimonia che celebra un'eccellenza del calcio italiano come gli allenatori. "La Panchina d'oro è un'istituzione del nostro calcio" sottolinea Mario Beretta, che per la prima volta sarà presente all'evento nel ruolo di presidente del Settore Tecnico. "Per gli allenatori - continua Beretta - rappresenta la vera giornata dell'anno: oltre alle premiazioni e agli interventi di ospiti illustri, la ricchezza dell'evento sta nel ritrovarsi. La condivisione è un aspetto fondamentale nel lavoro di un tecnico". La cerimonia della Panchina d'oro si inserisce all'interno di un corso di aggiornamento per allenatori professionisti e nel corso della giornata saranno premiati i migliori tecnici della scorsa stagione. Non sarà quindi celebrato solo il miglior allenatore della Serie A, ma saranno premiati anche i migliori mister di Serie B e Serie C, e i migliori tecnici per quanto riguarda Serie A e Serie B femminile, e Serie A - maschile e femminile - di calcio a cinque. Come avviene ormai dalla stagione 2018/2019, verrà inoltre celebrato il miglior responsabile di settore giovanile in Italia, a cui verrà consegnato il premio intitolato allo storico dirigente 'Mino Favini'.

Le votazioni di Serie A, Serie B e Serie C maschile avverranno la mattina stessa nelle urne di Coverciano, mentre per tutte le altre categorie i tecnici saranno chiamati a esprimere la loro preferenza on-line. Per quanto riguarda la parte didattica, al corso di aggiornamento - davanti alla platea di allenatori professionisti presenti nell'auditorium del Centro Tecnico Federale - saranno presenti docenti d'eccezione come il recente vincitore di Conference League e Mondiale per club da mister del Chelsea, Enzo Maresca, e il coach di basket - già alla guida della Nazionale greca e di club come Zalgiris Kaunas, Bayern Monaco, Partizan Belgrado e Cantù - Andrea Trinchieri. (ANSA).