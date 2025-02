Statistica da brividi contro l'Inter: Conte vuole dare la svolta

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime 11 sfide contro l’Inter in Serie A (4N, 6P): nel periodo (da inizio 2020) contro nessun’altra squadra i partenopei hanno ottenuto meno successi (uno) e perso così tante gare (sei). Una sorta di tabù da dover sfatare per gli azzurri. Vorrà provarci domani Antonio Conte con la sua esperienza. Il Napoli vuole modificare il trend con i nerazzurri in una partita fondamentale in chiave classifica per continuare a cullare il sogno scudetto.

