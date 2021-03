Stavolta non è colpa delle nazionali

Non c’è pace per il Napoli sul fronte infortuni in questa travagliata stagione. Altri due azzurri quest’oggi hanno accusato dei problemi fisici e stavolta non c’entrano le nazionali. Infatti nel corso dell’allenamento odierno David Ospina è rimasto vittima di un'infrazione al quarto dito della mano sinistra, mentre Diego Demme, per un’infiammazione alla tibia, è stato costretto ad un lavoro differenziato in palestra e piscina.

LA CONTA DI GATTUSO - Le condizioni del portiere saranno rivalutate tra una settimana, quindi salterà sicuramente la sfida di sabato contro il Crotone ed è in forte dubbio per la trasferta del 7 aprile a Torino, contro la Juve. Anche per Demme è incerta la presenza col Crotone, e siccome il tedesco figura tra i diffidati, difficilmente Gattuso rischierà di mandarlo in campo. Per la sfida di sabato al Maradona il tecnico azzurro potrà però quasi sicuramente contare sui rientri di Rrahmani, Lobotka e Petagna.

IL RIETRO DEI NAZIONALI - Adesso l’attesa si concentra sugli undici nazionali, che tra mercoledì e giovedì inizieranno a rientrare alla spicciolata a Castel Volturno. Anche stavolta le nazionali qualche problema l’hanno causato. Koulilbaly ha riportato una lussazione al dito, Mertens una botta alla spalla e Zielinski è stato compagno di stanza col portiere del Bologna Skorupsky, positivo al Covid. Per fortuna gli anticorpi, sviluppati dalla precedente positività in autunno, hanno messo a riparo il centrocampista azzurro. Dopo gli spaventi per Koulibaly e Mertens e il rischio Covid evitato da Zielinski, Gattuso incrocia le dita e spera, dopo le ultime gare delle nazionali, di riavere tutti sani per questo rush finale di campionato con l’obiettivo Champions lì a due punti.