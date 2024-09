Foto Super McTominay, motore da Premier: 13km percorsi, almeno uno più di tutti

Che Scott McTominay abbia convinto tutti al suo debutto da titolare con la maglia del Napoli è cosa nota. La sua prestazione è sotto gli occhi di tutti, basta guardare gli highlights della partita per rendersene conto. Poi, andando ad analizzarla, la sua prova è ottima anche nei numeri.

Il centrocampista scozzese, ad esempio, è stato l'uomo che ha percorso più chilometri di tutti. Un motore da Premier League, non lo scopriamo di certo oggi. McTominay a quota 12.185, almeno uno in più di tutti gli altri, a cominciare da Mathias Olivera, secondo in questa speciale classifica che riportiamo di seguito.