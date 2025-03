Ufficiale Supercoppa italiana, confermato format Final 4. Pres. Lega A: “Ora aspettiamo l’Arabia"

vedi letture

La Supercoppa Italiana 2025 si disputerà ancora con la formula delle final four, come nelle ultime edizioni. È la decisione presa oggi dai club di Serie A nell’assemblea di Lega conclusa da pochi minuti in via Rosellini. Le società dovevano scegliere tra il format a due squadre e quello a quattro testato nelle ultime due edizioni della competizione, e hanno scelto quest’ultimo. Confermata Deloitte come società di revisione della Lega Serie A.

La nota stampa. “È stata una giornata di intenso lavoro e proficua collaborazione tra le Società – ha commentato il Presidente di Lega, Ezio Simonelli -. Abbiamo posto le basi per le attività delle diverse Commissioni che abbiamo attivato e preso importanti decisioni, tra cui quella sul format della Supercoppa. Ora attendiamo la decisione degli organizzatori dell’Arabia Saudita, prevista per la fine di aprile, riguardo alla possibilità di ospitare la prossima edizione di questa competizione”.

Palla a Riyadh. Non è detto, infatti, che la Supercoppa del prossimo anno si disputerà ancora in Arabia Saudita. Il contratto prevede altre due edizioni in Arabia, nell’arco dei prossimi quattro anni, con la formula delle final four, ma la scelta, come ha spiegato Simonelli, è rimessa al Paese mediorientale. Adesso ci sarà da capire se arriverà la richiesta per la prossima edizione.

Molto dipenderà dall’andamento delle semifinali di Coppa Italia: la differente accoglienza del pubblico negli ultimi due anni ha certificato quanto il blasone - su tutti, quello del Milan - sia l’attrattiva principale per i tifosi locali. Con la Juventus praticamente già sicura di non partecipare, e il Milan che dovrebbe battere l’Inter in semifinale per esserci, il viaggio in Arabia non è da dare per certo. In alternativa, la Lega potrebbe valutare l’ipotesi di tornare a disputare la Supercoppa in Italia, o vagliare eventuali altre offerte dall’estero, magari da quegli Stati Uniti che nel 2026 ospiteranno i mondiali insieme a Canada e Messico.

Nessuna decisione ufficiale è stata presa, invece, per quanto riguarda l’inizio della Serie A 2025/2026. L’orientamento rimane quello di far partire il prossimo campionato nel weekend del 23/24 agosto, ma a oggi non c’è alcuna decisione definitiva presa in tal senso.