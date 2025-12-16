Supercoppa Napoli-Milan: oggi si vola a Riyad, domani le conferenze

Giovedì la semifinale di Supercoppa a Riyad contro il Milan. Svelato il programma completo di questa settimana e della vigilia. Oggi pomeriggio è prevista la partenza del Napoli per l’Arabia Saudita, con volo charter diretto a Riyadh. Domani c’è l’allenamento alle 12.30 locali (le 10.30 italiane) all’Al Riyadh Club e poi, alle 16, il primo contatto con l’Al-Awwal Park Stadium dove ci sarà anche la conferenza stampa di vigilia di Conte e un calciatore. Segui con noi sul sito e con le dirette in radio la Supercoppa. E le ore di avvicinamento alla sfida di giovedì.

