Superlega, il caso non è chiuso. Comunicato UEFA: "Valutiamo cosa fare"

Non soltanto le novità su Euro 2020. Nel corso del Comitato Esecutivo UEFA tenutosi oggi in videoconferenza si è parlato anche del progetto Superlega, senza arrivare a sanzioni sportive nei confronti dei 12 club interessati. All'argomento è dedicata la parte finale del comunicato emesso dalla confederazione calcistica europea. “Il Comitato Esecutivo UEFA - si legge - è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi della cosiddetta Superlega, comprese le opzioni a disposizione della UEFA e i passi che sta considerando di fare in futuro”.