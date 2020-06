TABELLA - "Napoli non ha mai tirato", Juric smentito pure dai numeri: 10 tiri e 6 occasioni per gli azzurri

Fanno discutere le parole del tecnico del Verona Ivan Juric, il quale dopo la vittoria degli azzurri, in conferenza, ha commentato dicendo: "Il Napoli non ha mai tirato". Come si evince dai dati statistici della Lega di Serie A, le teorie del tecnico croato si basano sul nulla: il Napoli, in 90 minuti, ha effettuato 10 tiri e creato la bellezza di 6 occasioni nitide da gol.