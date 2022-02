Tabù spagnole per il Napoli: solo una qualificazione su nove precedenti in Europa

Tabù del Napoli contro le spagnole. Ecco quanto ricorda Opta con le sue statistiche

Tabù del Napoli contro le spagnole. Ecco quanto ricorda Opta con le sue statistiche: "Il Napoli ha passato il turno solamente in una delle nove sfide a eliminazione diretta contro squadre spagnole nelle competizioni europee (vs Valencia in Coppa Uefa 1991/92). Da allora sette eliminazioni consecutive per gli azzurri, anche se il Barcellona è solo la seconda squadra spagnola capace di vincere in casa del Napoli (dopo il Real Madrid nel marzo 2017)".