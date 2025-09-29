Tensioni con KDB? Tmw: “Ricordate Eriksen e Fabregas? Conte non va d'accordo col talento..."

Il Napoli esce sconfitto dal big match di San Siro contro il Milan e Antonio Conte perde per la prima volta in campionato. Tra le note negative anche le apparenti tensioni con Kevin De Bruyne al momento del cambio. E proprio su questo tema si sofferma Tuttomercatoweb.com: "Parole, quelle di Conte, che hanno inevitabilmente acceso il dibattito e fatto pensare a qualche precedente non del tutto felice tra il tecnico salentino e dei calciatori di grande classe, di puro talento, che ha incontrato nelle precedenti avventure in carriera. Il 'caso originale' è probabilmente quello legato a Cesc Fabregas, ai tempi del Chelsea. Nel momento del suo arrivo a Londra, Conte non aveva previsto la presenza del centrocampista spagnolo nel suo scacchiere. Un rapporto, il loro, che ci ha messo un bel po' (di panchine) a decollare, ma che una volta preso quota è stato tra i segreti degli ottimi risultati.

Avvicinandosi a latitudini più italiane, è quello con protagonista Christian Eriksen ai tempi dell'Inter il caso principe per raccontare il rapporto non sempre fatto di sola felicità tra Conte e quei giocatori che hanno il talento come prima dote del proprio bagaglio. Tra il centrocampista danese e il suo allenatore in nerazzurro non è mai scattata davvero la scintilla, la scena clou è avvenuta il 21 agosto 2020, quando nella finale di Europa League gli veniva preferito Gagliardini titolare, con Eriksen buttato dentro solamente al minuto 78. Nelle settimane scorse, proprio parlando di De Bruyne e del suo inserimento tattico, lo stesso Conte ha detto di aver vissuto uno step tattico tale da essere pronto a modellare le proprie idee di base in funzione dei giocatori di qualità. A Napoli sperano sia vero".