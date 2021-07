Test atletici per Zielinski: non ancora in gruppo, il polacco è in palestra

Test atletici per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco non si sta allenando in gruppo, ma è in palestra per i consueti esami pre-season.

Test atletici per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco non si sta allenando in gruppo, ma è in palestra per i consueti esami pre-season. L'ex Udinese è sul tapis-roulant e guarda da lontano i compagni impegnati nella partitina a metà campo.