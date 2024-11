'The Best Fifa', l'elenco dei candidati al premio: ci sono anche Ancelotti e Donnarumma

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - La Fifa ha annunciato tutte le candidature per la nona edizione dei premi "The Best FIFA Football Awards". Per la prima volta i tifosi possono votare sul sito ufficiale della stessa Fifa (fino alle ore 23:59 del prossimo 10 dicembre) per le top 11 maschili e femminili. Oltre ai rappresentanti dei media e a dei grandi ex giocatori, votano anche i capitani e i commissari tecnici di tutte le nazionali.

Tra candidature ci sono due calciatori della Serie A: il portiere francese Mike Maignan del Milan e il terzino sinistro italiano Federico Dimarco dell'Inter, rispettivamente come miglior portiere e gol più bello dell'anno. Nella shortlist dei candidati per il premio The Best anche anche Gianluigi Donnarumma come portiere e Carlo Ancelotti nella categoria miglior allenatore. Ecco la lista dei migliori calciatori candidati (al The Best FIFA Men's Player): Dani Carvajal (Spagna), Real Madrid Erling Haaland (Norvegia), Manchester City Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid Florian Wirtz (Germania), Bayer Leverkusen Jude Bellingham (Inghilterra), Real Madrid Kylian Mbappé (Francia), Paris Saint-Germain/Real Madrid Lamine Yamal (Spagna), Barcellona Lionel Messi (Argentina), Inter Miami Rodri (Spagna), Manchester City Toni Kroos (Germania), Real Madrid (ritirato) Vinícius Jr (Brasile), Real Madrid (ANSA).