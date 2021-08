Tmw - Che risposta del Napoli: vittoria oltre le difficoltà

Buona la prima per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri battono 2-0 il neo-promosso Venezia di Zanetti, in formazione sperimentale tra tante assenze ed un mercato da completare, nonostante una gara che ad un certo punto sembra stregata e che nonostante la netta superiorità degli azzurri fatica ad incanalarsi. La squadra di Spalletti infatti non sblocca la partita nei primi 20 minuti e poi al 23' resta in 10 per l'espulsione di Osimhen - per una sbracciata in area che inganna l'arbitro Aureliano che probabilmente ci vede un pugno - che inevitabilmente complica i piani del Napoli ed alla mezz'ora Spalletti perde anche Zielinski per infortunio.

Come se non bastasse, al 55' arriva il secondo episodio che fa pensare al peggio: Insigne calcia alto il rigore del possibile 1-0. Proprio quando il timore dei circa 25mila spettatori del Maradona - ancora scottati dall'ultima gara col Verona - è di un contraccolpo anche psicologico, oltre che fisico nel continuare a pressare e spingere in dieci uomini, Di Lorenzo si procura il secondo rigore che Insigne non sbaglia e sblocca così il match. A venti dalla fine il Napoli trova anche il raddoppio, col brillante Elmas (subentrato a Zielinski nel primo tempo) che firma il 2-0 che chiude i giochi. Proprio il macedone è una delle note positive della serata di Fuorigrotta e probabilmente avrebbe meritato di partire dall'inizio al posto di un Fabian ancora non al top della condizione. Per il resto indicazioni confortanti dallo spirito della squadra, ma anche dai movimenti della linea difensiva, guidata da un Koulibaly insuperabile.