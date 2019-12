TN - Napoli-Parma, fischio d'inizio probabile: si va verso lieve slittamento orario

Si va verso l'apertura dello stadio San Paolo per Napoli-Parma e, quindi, la partita dovrebbe giocarsi. Come raccolto da Tuttonapoli.net, infatti, le valutazioni, attualmente in corso, sembrerebbero positive e, per questo, ad oggi è meno probabile un rinvio. Al massimo, per garantire la messa in sicurezza dell'impianto, il match potrebbe slittare di qualche ora. Al 90%, comunque, si gioca e si gioca a porte aperte. Ma per cose del genere è sempre bene attendere notizie ufficiali.