Tonelli escluso dalla Champions ma risorsa in campionato: ora spera di trovare spazio dopo la conferma

Destino strano quello di Lorenzo Tonelli. Lo scorso anno era stato ceduto in prestito alla Sampdoria (che poi non lo ha riscattato) mentre ora è rimasto in rosa col Napoli che ha scelto di far partire Chiriches. Il centrale toscano è stato inserito nella lista per il campionato ma non in quella Champions. Sfrutterà questi mesi, da qui a gennaio, per cercare di ottenere spazio, conquistando qualche presenza, e poi a gennaio sarà tempo di pensare al futuro. Non mancheranno le offerte ma il Napoli potrebbe anche decidere di "blindarlo" fino al termine del campionato utilizzandolo come quinto centrale d'esperienza.