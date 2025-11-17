Prima pagina
Tonfo Italia, Tuttosport: "Capito perchè non andiamo al Mondiale?"
TuttoNapoli.net
Italia travolta dalla Norvegia: capito perchè non andiamo al Mondiale? Così' titola l'edizione odierna di Tuttosport sulla serata da dimenticare per la Nazionale di Gattuso, strapazzata 4-1 dalla Norvegia a San Siro. Dopo l’illusorio vantaggio firmato da Esposito, è arrivata la reazione devastante di Haaland, autore di una doppietta e trascinatore totale.
L’Italia perde lucidità, subisce il ritmo scandinavo e alla fine viene sommersa dai fischi. Ora la qualificazione al Mondiale passa dai playoff, con il sorteggio in programma giovedì. «Dobbiamo chiedere scusa» ha ammesso Gattuso, visibilmente deluso.
Pubblicità
Notizie
Copertina ADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Allarme infortuni, Repubblica: "Napoli ha sempre giocato le Coppe, ma mai avuti tanti problemi. Perchè?"
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com