Tonfo Italia, Tuttosport: "Capito perchè non andiamo al Mondiale?"

Oggi alle 09:00Notizie
di Arturo Minervini

Italia travolta dalla Norvegia: capito perchè non andiamo al Mondiale? Così' titola l'edizione odierna di Tuttosport sulla serata da dimenticare per la Nazionale di Gattuso, strapazzata 4-1 dalla Norvegia a San Siro. Dopo l’illusorio vantaggio firmato da Esposito, è arrivata la reazione devastante di Haaland, autore di una doppietta e trascinatore totale.

L’Italia perde lucidità, subisce il ritmo scandinavo e alla fine viene sommersa dai fischi. Ora la qualificazione al Mondiale passa dai playoff, con il sorteggio in programma giovedì. «Dobbiamo chiedere scusa» ha ammesso Gattuso, visibilmente deluso.