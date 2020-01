Top 11 2010-2019 - Il regista: il Napoli aveva (e ha ceduto) il miglior regista del momento

Jorginho - Si può restare nella storia di un club anche partendo da Verona, a metà stagione, per un (mezzo) trasferimento da 5 milioni - nel 2014 c'erano ancora le comproprietà - lievitato fino a quasi 70. Jorginho è uno dei capolavori del recente passato. Il regista che manca oggi c'è stato ieri, ha illuminato la scena per diversi anni, s'è intromesso tra sapienti palleggiatori - con Sarri è stato subito colpo di fulmine - alimentando la manovra con una semplicità sorprendente eppure fuori dal comune. Merce rara. Come la sua freddezza dal dischetto.