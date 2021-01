Top10 Gare 2020 - Primo posto: la sesta Coppa Italia, un'altra finale vinta contro la Juve

Il 2020 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno, funestato dal Coronavirus, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle del 2020 emozionanti o importanti di quest'annata. (qui la classifica completa) Al primo posto della nostra classifica non può che andare alla finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus, la terza dell’era De Laurentiis e il primo trofeo alzato da Gattuso come allenatore. Gli azzurri riescono a imporsi 4-2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, contro la Juve allenate dall’ex Maurizio Sarri.

1) NAPOLI-JUVENTUS 4-2 d.c.r: La finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus, la terza dell’era De Laurentiis e il primo trofeo alzato da Gattuso come allenatore. Gli azzurri riescono a imporsi 4-2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, contro la Juve allenata dall’ex Maurizio Sarri. Un Napoli concentrato e mentalizzato da Gattuso strappa ai bianconeri, dopo la Coppa Italia del 2012 e la Supercoppa di Doha del 2014, il terzo trofeo su quattro finali disputate negli ultimi anni. E’ un Napoli accorto in una prima fase, che col passare di minuti si rende più pericoloso dei rivali: un palo di Insigne su una punizione dai 25 metri, poi una serie di ottimi interventi di Buffon che salva su Demme, sullo stesso capitano e su Politano due volte. Altre occasioni per gli azzurri che non centrano la porta. Al 92’ la chance più clamorosa per segnare, Elmas colpisce da due passi il secondo legno del match. Si va direttamente ai calci di rigore, i supplementari sono stati aboliti per via delle tante gare in pochi giorni causa Covid. Calcia per prima la Juve e Meret para il rigore a Dybala. E’ il turno di Insigne che non sbaglia. Altro errore per la Juve con Danilo che calcia fuori. Tocca a Politano che segna e zittisce la panchina bianconera. Terzo rigore: Bonucci colpisce la traversa ma la palla finisce in rete. Parte Maksimovic, botta secca: è 3-1. Ramsey per la Juve non sbaglia. Arriva il turno di Milik, può essere il rigore decisivo, il polacco è freddo e insacca il gol del 4-2 finale. Il Napoli conquista il primo trofeo del post-Covid, partono i festeggiamenti in un Olimpico senza tifosi, Lorenzo Insigne alza al cielo la prima coppa da capitano.