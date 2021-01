Top10 Gare 2020 - Secondo posto: travolta l'Atalanta di Gasp, primo tempo perfetto

Il 2020 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno, funestato dal Coronavirus, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle del 2020 emozionanti o importanti di quest'annata. (qui la classifica completa) Al secondo posto della nostra classifica c’è la netta vittoria in campionato contro l’Atalanta.

2) NAPOLI-ATALANTA 4-1: Al San Paolo gli azzurri travolgono gli uomini di Gasperini. La squadra di Gattuso è reduce dalla quarantena da Covid e non ha giocato con la Juve, sfrutta il lungo ritiro e prepara al meglio la partita. Un primo tempo perfetto chiuso in goleada, annichilita l’Atalanta col Napoli che annulla le marcature a uomo dei bergamaschi e con i quattro attaccanti dà spettacolo davanti. La sblocca con una doppietta ‘El Chucky’ Lozano in soli quattro minuti. Poi alla mezz’ora Politano fulmina Sportiello con un missile di sinistro. Sul finale del tempo Osimhen stoppa dal rinvio di Ospina e calcia da oltre 20 metri: è il 4-0, primo gol ufficiale col Napoli dell’attaccante nigeriano. Nella ripresa l’Atalanta sigla il gol della bandiera con Lammers, ma il secondo tempo è poco più di un allenamento col Napoli che gestisce il largo vantaggio. Battuta nettamente una diretta rivale per la corsa alla Champions League.