Torino, nuovo “rinforzo” per Abate: lo avrà a disposizione contro il Napoli

Dopo quasi undici mesi di stop, l'attaccante granata è pronto a rientrare. Pellegri punta alla convocazione per la sfida contro il Napoli.

Dopo un lungo calvario, Pietro Pellegri è pronto a ricominciare. L'attaccante del Torino, classe 2001, tornerà ufficialmente a disposizione di Ignazio Abate dopo la sosta e potrebbe rappresentare un nuovo rinforzo per i granata in vista della prossima sfida contro il Napoli. Sono trascorsi quasi undici mesi dal 21 dicembre 2025, quando, durante la partita tra Mantova ed Empoli, squadra nella quale militava in prestito dal Torino, riportò la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Un altro grave infortunio dopo quello subito all'altro ginocchio alla fine del 2024, che aveva già condizionato il suo percorso. Ora, però, per il centravanti si avvicina finalmente il momento del ritorno.

Pellegri verso il rientro in campo: sei panchine prima della sosta

In realtà, Pellegri aveva già ripreso a respirare l'atmosfera della partita da circa un mese. L'attaccante è infatti tornato tra i convocati, accomodandosi in panchina nelle sfide contro Udinese, Parma, Monza, Como, Frosinone e Lecce. Finora non ha ancora avuto l'opportunità di ritrovare il campo, ma la seconda sosta stagionale potrebbe segnare il definitivo passaggio verso il pieno recupero. Abate si prepara così a ritrovare una risorsa offensiva in più proprio in vista dell'impegno contro il Napoli, con Pellegri che punta a tornare protagonista dopo un'assenza lunghissima.