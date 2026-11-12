De Bruyne trascina il Belgio: 68’ e un gol nella vittoria in rimonta in Turchia

Il centrocampista del Napoli protagonista nel successo in rimonta dei Diavoli Rossi: sua la rete che ristabilisce la parità dopo il vantaggio turco.

Kevin De Bruyne lascia il segno anche con la maglia del Belgio. Il centrocampista del Napoli è tra i protagonisti della vittoria in rimonta contro la Turchia, nella sfida valida per la quinta giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Dopo il vantaggio della formazione di casa, firmato da Arda Güler al 20’, è proprio il numero azzurro a ristabilire la parità. Al 27’, su assist di Doku, De Bruyne si inserisce in area e supera il portiere avversario con un preciso destro sotto la traversa, firmando il gol dell’1-1 e dando il via alla rimonta dei Diavoli Rossi.

Il Belgio completa la rimonta: 68 minuti per De Bruyne

La rete del sorpasso arriva appena tre minuti più tardi, al 30’, grazie a De Ketelaere, centrocampista dell’Atalanta, che porta avanti il Belgio e completa la rimonta. Una vittoria impreziosita dalla prestazione di De Bruyne, schierato titolare e autore di un gol importante per indirizzare la partita. Il centrocampista del Napoli resta in campo per 68 minuti, prima di essere sostituito da Trossard, lasciando il segno in una serata positiva per la nazionale belga.