Blocco basso? Macché! L’Italia se la gioca e fa l’impresa! Francia ko 3-1: anche Vergara protagonista

Grande vittoria dell'Italia contro la Francia: 3-1 grazie alla doppietta di Pio Esposito e al gol di Frattesi. Protagonista anche Vergara

L'Italia firma una grande impresa e supera la Francia con un netto 3-1 a San Siro. Una vittoria di carattere e qualità per gli azzurri, capaci di reagire allo svantaggio iniziale e di ribaltare il risultato contro una delle nazionali più forti al mondo. A trascinare la squadra è Pio Esposito, autore di una doppietta e sempre più protagonista, mentre Nicolò Cambiaghi offre un contributo prezioso nella prima parte di gara. La serata sorride anche a Vergara, che entra nella ripresa e conquista il calcio di rigore che permette all'Italia di chiudere definitivamente i conti. Dopo le buone indicazioni arrivate dalla precedente sfida di Saint-Denis, arriva dunque una conferma importante: gli azzurri non si limitano a difendersi, ma riescono a giocarsela alla pari con i francesi, trovando nella ripresa le energie e le soluzioni per conquistare una vittoria prestigiosa.

Italia-Francia 3-1: Esposito trascina gli azzurri, decisivi Frattesi e Vergara

La Francia parte forte e prende subito il controllo del gioco, rendendosi pericolosa con Rabiot, sul quale Donnarumma è attento. Al decimo minuto, però, il portiere azzurro commette un errore in fase di rilancio e regala il pallone a Olise, che ne approfitta per firmare il vantaggio degli ospiti. La squadra francese insiste, sfruttando la qualità dei propri uomini offensivi, ma l'Italia trova il pareggio alla prima vera occasione: Cambiaghi si inserisce sulla sinistra e serve un pallone arretrato a Pio Esposito, bravo ad anticipare Upamecano e a battere Maignan. Gli azzurri soffrono ancora il palleggio avversario e rischiano di andare nuovamente sotto quando Barcola colpisce il palo, al termine di una bella combinazione tra Olise e Cherki. Si va così all'intervallo sull'1-1. Nella ripresa la Francia torna a rendersi pericolosa con Cherki, che prima spreca una buona opportunità e poi costringe Donnarumma a un intervento decisivo, con il pallone deviato sul palo. Da quel momento, però, cambia l'inerzia della partita. Il portiere azzurro avvia una ripartenza che porta al fallo di Malo Gusto su Cambiaghi in area. Dal dischetto si presenta Sebastiano Esposito, che fallisce l'occasione per il sorpasso. L'Italia non si scoraggia e trova comunque il 2-1 con Frattesi, servito da Dimarco. A chiudere definitivamente la partita ci pensa ancora Pio Esposito: Vergara, subentrato a Cambiaghi, conquista un secondo calcio di rigore e il centravanti non sbaglia dagli undici metri, firmando la doppietta personale e il definitivo 3-1. Una serata da ricordare per gli azzurri, con Vergara tra i protagonisti del successo.