Ufficiale Calò show, battuti McTominay e Thuram: eletto giocatore del mese di ottobre in Serie A

Il centrocampista del Frosinone conquista il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre, superando altri cinque candidati.

Giacomo Calò è stato eletto EA SPORTS FC Player Of The Month di ottobre. Il centrocampista del Frosinone ha conquistato il riconoscimento assegnato dalla Lega Serie A, diventando uno dei protagonisti più sorprendenti di questa prima parte di stagione con la squadra allenata da Alvini. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Frosinone-Parma, in programma sabato 28 novembre alle ore 15 allo stadio Stirpe. Calò ha avuto la meglio su una concorrenza di alto livello, superando Douvikas (Como), Isaksen (Lazio), Krstovic (Atalanta), McTominay (Napoli) e Thuram (Inter). La sestina dei candidati è stata individuata attraverso le analisi evolute di Kama Sport, elaborate sui dati di tracking registrati dal sistema Hawk-Eye e relativi alle giornate dalla sesta alla nona della Serie A Enilive 2026/2027.

De Siervo celebra Calò: “Una delle storie più belle di questo avvio di stagione”

L'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato il riconoscimento sottolineando il percorso del centrocampista, protagonista di un impatto importante al suo debutto nella massima categoria. A ottobre Calò ha realizzato tre gol in quattro partite, portando il proprio bilancio stagionale a cinque reti e un assist in campionato. Queste le parole di De Siervo: “Giacomo Calò è una delle storie più belle e sorprendenti di questo avvio di stagione. Al suo debutto in Serie A ha saputo imporsi con personalità e qualità, dimostrando che il talento, quando incontra determinazione e lavoro quotidiano, può emergere e affermarsi a qualsiasi età. I numeri raccontano solo una parte del suo impatto: tre gol in quattro partite a ottobre, cinque reti e un assist complessivi in campionato. Ma ciò che colpisce davvero è la capacità di interpretare il ruolo di centrocampista moderno, unendo visione di gioco, intensità e una pericolosità costante dalla distanza. L’incontro con Mister Alvini a Frosinone ha segnato la svolta di una carriera costruita con pazienza, sacrificio e fiducia nei propri mezzi. La sua parabola ci ricorda che nel calcio non esistono traguardi preclusi, ma occasioni da saper cogliere. La storia di Calò dimostra che il talento cresce dove c’è sacrificio: la Serie A premia chi non smette di crederci”.