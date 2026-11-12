Ufficiale Italia-Francia, le formazioni ufficiali: fuori Vergara! Le scelte di Mancini e Zidane

A San Siro si decide il 1° posto del Gruppo 1 di Nations League. Mancini conferma il centrocampo con Barella, Frattesi e Tonali e sceglie i fratelli Esposito.

Tutto pronto a San Siro per Italia-Francia, sfida valida per la quinta giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Le due nazionali tornano ad affrontarsi dopo l’1-1 dell’andata allo Stade de France, con il primo posto nel girone in palio. Il risultato di Turchia-Belgio ha già definito il quadro della classifica, ma la qualificazione non è ancora in gioco. Il fischio d’inizio è fissato alle 20.45, con l’arbitro Vincic a dirigere l'incontro. Ufficiali le scelte dei due commissari tecnici: tra le novità per l'Italia c'è l'assenza di Antonio Vergara dall'undici iniziale.

Le scelte di Mancini e Zidane: le formazioni ufficiali

Roberto Mancini punta su un centrocampo composto da Barella, Frattesi e Tonali, mentre in attacco schiera i fratelli Pio e Sebastiano Esposito, supportati da Cambiaghi. In difesa, nella linea a quattro, viene preferito Calafiori a Dimarco sulla corsia sinistra. Sul fronte francese, Zinedine Zidane, alle prese con diverse assenze nel reparto offensivo, sceglie Désiré Doué come riferimento centrale, affiancato da Bradley Barcola e Michael Olise. In mezzo al campo, invece, Da Cunha guiderà la manovra insieme al milanista Rabiot.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Allenatore: Roberto Mancini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ricci, Fagioli, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Scamacca, Vergara, Ghilardi, Koleosho.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Allenatore: Zinédine Zidane. A disposizione: Restes, Risser, Kumbedi, Camavinga, Mayulu, Kroupi, Diouf, Konaté, Yoro, Zaïre-Emery, Pagis.