Toronto, rientra il caso Insigne? Lorenzo torna titolare in MLS

Non è stato un periodo facile per l'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne che sembrava ormai ai margini del progetto Toronto. Per l'ex azzurro, contestato dai tifosi canadesi, nei giorni scorsi era saltato un trasferimento al Dc United.

La situazione, però, sembra essere rientrata. Insigne è stato infatti nuovamente schierato titolare e per l'intera gara di MLS tra New York Red Bull e Toronto, persa dai canadesi per 2-1.