Tragedia in Olanda: agguato nella notte, assassinato il difensore Maynard

Fino a qualche anno fa calcava i campi dell'Eredivie, poi è sceso di categoria ma ha continuare a giocare in Olanda. Kelvin Maynar ora giocava per gli amatoriali del Quick Boys, ora non potrà più coltivare la sua passione. Originario del Suriname, 32enne, il difensore è stato ucciso nella notte a colpi di arma da fuoco nella sua auto ad Amsterdam da due uomini in motorino. A darne la notizia i media olandesi. Tra le altre, Maynar ha indossato le maglie di FC Volendam, Olhanense, Kecskemét, FC Emmen, Royal Antwerp, Burton Albion e SV Spakenburg.