Tragedia nel calcio ucraino: il giocatore Tsimbalisty muore a 31 anni

Il mondo dello sport ucraino è in lutto. Come riporta il portale rsport.ria.ru, nella città di Burshtyn è venuto a mancare in un incidente stradale il calciatore Igor Tsimbalisty. Il 31enne si è scontrato alle prime luci con la sua auto, perdendo la vita dopo un duro impatto con un camion. Tsimbalisty ha giocato per Spartak Ivano-Frankivsk, Korosten, Energetik e Ternopil Niva.