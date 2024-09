Tre giocatori di Conte da schierare al fantacalcio: c'è una sorpresa

Lukaku, Kvaratskhelia, Buongiorno: questi i tre giocatori del Napoli da schierare al fantacalcio per la gara di domenica contro il Cagliari. L'elenco potrebbe allungarsi, da Neres a Politano senza dimenticare McTominay che potrebbe debuttare, ma il nostro consiglio va sui due attaccanti più il difensore che può essere la sorpresa della giornata. Ancora nessun bonus per Buongiorno che storicamente in carriera ha sempre regalato bonus al Torino e ai suoi fantallenatori.