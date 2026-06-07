Ufficiale Trionfo Italia U17: è campione d’Europa! In finale battuto il Belgio ai rigori

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L’Italia Under 17 di Franceschini conquista il titolo europeo dopo una finale intensa e decisa ai calci di rigore contro il Belgio.

L’Italia Under 17 è campione d’Europa. La selezione azzurra guidata dal commissario tecnico Franceschini ha superato il Belgio in una finale combattutissima, risolta soltanto ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. Per gli azzurrini si tratta del secondo titolo europeo nella storia della categoria, a conferma del grande percorso compiuto nel torneo.

Italia-Belgio, finale emozionante: rimonta al 90’ e trionfo ai rigori

La partita nei 90 minuti ha regalato emozioni fino all’ultimo secondo. Il Belgio era passato in vantaggio all’85’ grazie a Ojea, entrato in campo da pochi minuti, ma l’Italia ha trovato il pareggio allo scadere con Fugazzola, che al 90’ ha riportato il match sull’1-1. Un risultato che ha mandato le squadre direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari. Dal dischetto l’Italia ha avuto la meglio per 5-4, nonostante due errori consecutivi dei belgi. Per gli azzurrini sono andati a segno Fugazzola, Casagrande, Okon e Perrillo, mentre l’errore di Rocca non ha compromesso l’esito finale. Una vittoria sofferta ma meritata che consegna agli azzurrini un nuovo titolo europeo.

Il tabellino

BELGIO (4-2-3-1): Seghers; Moorthamer, Mbavu, Bloondeel, El Morabet; Van Gelder, Dierckx; Onia Seke (83' Achabar), Driessen (72' Ojea), Nga Kana (90'+2 Verstrepen); Benktib. CT Vermant

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Dattilo (87' Dattilo); Gasparello (58' Ballarin), Okon, Biondini (87' Fugazzola); Corigliano (67' Landi); Perillo, Croci (58' Casagrande). CT Franceschini

GOL: 85' Ojea, 90' Fugazzola