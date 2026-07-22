Raddoppio Arezzo a inizio ripresa: difesa ferma su calcio d'angolo, segna Gelli

Raddoppio Arezzo a inizio ripresa: difesa ferma su calcio d'angolo, segna Gelli
Oggi alle 19:11Notizie
di Pierpaolo Matrone

L'Arezzo raddoppia a inizio ripresa contro il Napoli nel ritiro di Dimaro. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Gelli incorna e trova la risposta di Milinkovic-Savic, ma sulla ribattuta è ancora il numero 13 a ribadire in fondo al sacco il 2-0.