Tripletta di Osimhen! Cinquina Napoli in contropiede: dribbling sul portiere del nigeriano

L'unica volta che la Bassa Anaunia si sbilancia e perde palla in zona offensiva, il Napoli la punisce in contropiede. Adam Ounas recupera palla e serve Victor Osimhen in profondità. Il numero 9 salta il portiere, dribbla anche un difensore e deposita in rete a porta vuota: tripletta per il centravanti nigeriano.

Qui il live del match