"Trofei miglior ricompensa per i nostri diffidati", lo striscione ultrà a Cremona

di Pierpaolo Matrone

Dopo il via libera alla trasferta, gli ultras del Napoli sono tornati a sostenere la squadra dal vivo in occasione di Cremonese-Napoli. Allo Stadio Giovanni Zini il settore ospiti si è colorato d’azzurro, con una presenza compatta a spingere la squadra di Antonio Conte.

Nel clima di entusiasmo successivo al trionfo in Supercoppa italiana, i tifosi hanno voluto celebrare il momento esponendo uno striscione significativo: "L'emozione dei trofei alzati la miglior ricompensa per i nostri diffidati. Avanti Napoli".