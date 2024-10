Ufficiale Trofeo Cruyff ad Ancelotti, trofeo Kopa a Yamal: tutti i premiati del Pallone d'oro 2024

Nella cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2024, vinto da Rodri del Manchester City, sono stati assegnati anche altri riconoscimenti. Il Trofeo Johan Cruyff 2024 per il miglior allenatore della stagione 2023-2024, è stato vinto da Carlo Ancelotti del Real Madrid. AnLamine Yamal invece va il Trofeo Kopa 2024, in qualità di miglior calciatore Under 21 del mondo.

Per quanto riguarda le premiazioni del calcio femminile, il Pallone d'Oro è stato assegnato nuovamente ad Aitana Bonmati, calciatrice del Barcellona. Il Trofeo Cruyff alla migliore allenatrice della stagione 2023-2024 lo vince invece Emma Hayes, ex Chelsea e ora ct degli USA. Di seguito le classifiche complete.

La classifica del Pallone d'Oro maschile 2024:

1° Rodri (Manchester City)

2° Vinicius Junior (Real Madrid)

3° Jude Bellingham (Real Madrid)

4° Dani Carvajal (Real Madrid)

5° Erling Haaland (Manchester City)

6° Kylian Mbappe (PSG / Real Madrid)

7° Lautaro Martinez (Inter)

8° Lamine Yamal (Barcellona)

9° Toni Kroos (Real Madrid)

10° Harry Kane (Bayern Monaco)

11° Phil Foden (Manchester City)

12° Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

13° Dani Olmo (Lipsia / Barcellona)

14° Ademola Lookman (Atalanta)

15° Nico Williams (Barcellona)

16° Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

17° Federico Valverde (Real Madrid)

18° Emiliano Martinez (Aston Villa)

19° Martin Odegaard (Arsenal)

20° Hakan Calhanoglu (Inter)

21° Bukayo Saka (Arsenal)

22° Antonio Rudiger (Real Madrid)

23° Ruben Dias (Manchester City)

24° William Saliba (Arsenal)

25° Cole Palmer (Chelsea)

26° Declan Rice (Arsenal)

27° Vitinha (PSG)

28° Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

29° Artem Dovbyk (Girona / Roma)

29° Mats Hummels (Borussia Dortmund / Roma)

La classifica del Trofeo Kopa 2024:

1 Lamine Yamal (Barcellona)

2 Arda Guler (Real Madrid)

3 Kobbie Mainoo (Manchester United)

4 Savinho (Girona/Manchester City)

5 Pau Cubarsi (Barcellona)

6 Joao Neves (Benfica)

6 Alejandro Garnacho (Manchester United)

8 Zaïre-Emery Warren (PSG)

8 Mathys Tel (Bayern Monaco)

8 Karim Konaté (Salisburgo)

La classifica del Pallone d'Oro femminile 2024:

1 - Aitana Bonmati (Spagna, Barcellona)

2 - Caroline Graham Hansen (Danimarca, Barcellona)

3- Salma Paralluelo (Spagna, Barcellona)

4 - Sophia Smith (Stati Uniti, Portland Thorns)

5 - Lindsey Horan (Stati Uniti, Lione)

6 - Mallory Swanson (Stati Uniti, Chicago Red Stars)

7 - Marie-Antoinette Katoto (Francia, Paris Saint Germain)

8 - Mariona Caldentey (Spagna, Barcellona/Arsenal)

9 - Trinity Rodman (Stati Uniti, Washington Spirit)

10 - Alexia Putellas (Spagna, Barcellona)

11 - Patri Guijarro (Spagna, Barcellona)

12 - Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)

13 - Lauren James (Inghilterra, Chelsea)

14 - Ada Hegerberg (Norvegia, Lione)

15 - Khadija Shaw (Giamaica, Manchester City)

16 - Tabitha Chawinga (Malawi, Paris Saint-Germain/Lione)

17 - Alyssa Naeher (Stati Uniti, Chicago Red Stars)

18 - Gabi Portilho (Brasile, Corinthians)

19 -Giulia Gwin (Germania, Bayern Monaco)

20 - Lucy Bronze (Inghilterra, Barcellona/Chelsea)

21- Mayra Ramírez (Colombia, Levante/Chelsea)

22- Glódís Viggósdóttir (Islanda, Bayern Monaco)

23- Tarciane (Brasile, Corinthians / Houston Dash)

24- Lea Schüller (Germania, Bayern Monaco)

25- Sjoeke Nüsken (Germania, Chelsea)

26- Yui Hasegawa (Giappone, Manchester City)

27- Manuela Giugliano (Italia, Roma)

28- Lauren James (Inghilterra, Chelsea)

29- Ewa Pajor (Polonia, Wolfsburg/Barcellona)

30- Grace Geyoro (Francia, Paris Saint-Germain)