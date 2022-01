Tuanzebe in attesa del visto: può già essere convocato domenica

Ufficiale: Tuanzebe è del Napoli. Contratto depositato e tweet arrivato di De Laurentiis. Il difensore inglese, come si legge sull'edizione online del Corriere dello Sport, ora attende solo che dal consolato italiano vengano sbrigate le ultime documentazioni per il rilascio del visto. Dopodiché Tuanzebe potrà far parte della lista dei convocati per la sfida del Napoli contro la Sampdoria in programma al Maradona domenica alle 16.30.