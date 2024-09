Prima pagina Tuttosport: "Colpo di scena, Osimhen rinnova e va al Galatasaray"

vedi letture

"Thiago ripagherà la Juve" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport che riporta le parole di un'intervista esclusiva a Cesare Prandelli. L'ex ct della Nazionale si è espresso così sull'allenatore della Juventus, avendolo allenato proprio in azzurro: "E' uno dei tecnici più bravi, capaci e completi: non è rigido, non vive di diktat, ha grandi idee e sa attuarle. La società ha avuto coraggio nel cambiare tutto quanto quando andava cambiato, affidandosi a uno come lui". Si parla di Napoli in basso: "Colpo di scena, Osimhen rinnova e va al Galatasaray".