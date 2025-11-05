Tuttosport: "Conte, mal d'Europa. Napoli, adesso sono guai"
"Conte, mal d'Europa. Napoli, adesso sono guai" si legge di spalla su Tuttosport con riferimento al pari degli azzurri in Champions. In occasione della prima pagina di oggi, poi, Tuttosport titola così: "Juve, ma chi hai comprato?". Vlahovic evita il ko con lo Sporting (1-1). Che flop i nuovi acquisti, in Champions ora si fa dura. Spalletti tocca con mano i limiti della squadra: chi avrebbe dovuto garantire il salto di qualità continua a deludere.
Lo conforta Dusan, rinato ma uscito per un fastidio muscolare: "Non sono ancora al meglio, prima giocavo e non giocavo". Spazio anche all'altra metà di Torino, che si avvia ad affrontare la stracittadina. Le viene dedicato questo titolo in taglio basso: "Il derby di Ismajli: mai dire Juve...". Quel no a Giuntoli un anno fa ad Empoli. Baroni squalificato, in panchina Colucci. Nkounkou recupera..
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
