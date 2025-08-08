Prima pagina Tuttosport: "Domani a Valencia è già CholiToro"

Da Igor Tudor ai compagni di squadra, passando per i tifosi: in casa Juventus cresce l’entusiasmo attorno a Jonathan David. Il talento canadese, nuovo volto dell’attacco bianconero, ha già conquistato l’ambiente con il suo mix di qualità e freddezza sotto porta. A spendere parole importanti su di lui è anche l’allenatore che lo lanciò a soli 17 anni, e che oggi lo descrive così: "È più maturo della sua età, ha numeri da top player. Vedrete che impatto avrà a Torino!".

Nel frattempo, sul fronte Vlahovic, sembra raffreddarsi l’interesse del Milan, che ha virato nuovamente su Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, in uscita dal Manchester United dopo l’arrivo di Benjamin Sesko, torna dunque nel mirino dei rossoneri, a caccia di un profilo giovane ma già pronto per guidare l’attacco. "Domani a Valencia è già CholiToro" si legge al centro.